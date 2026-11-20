Il rinnovo del contratto di Marcus Thuram sembra più complicato del previsto. La situazione è riassunta dalla Gazzetta dello Sport. Alla scadenza manca un anno e mezzo, visto che stiamo parlando del giugno 2028. Per quella data l'attaccante nerazzurro avrà 31 anni e diventa complicato, per il club, pensare di accontentarlo con un adeguamento rispetto ai 6 milioni che prende attualmente. La politica di Oaktree prevede una base fissa non particolarmente onerosa, a cui va aggiunta una parte di bonus, individuali o di squadra, che permettono di alzare la cifra destinata al giocatore.
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C'è da capire come possa reagire Thuram di fronte a questa ipotesi. Al momento resta la clausola da 85 milioni che tiene lontano qualsiasi interlocutore che possa provare a portarlo via dalla Milano nerazzurra. L'attaccante francese ha iniziato benissimo la stagione ma l'Inter può contare su un Pio Esposito che sta ritagliandosi spazi importanti a suon di gol. Sacrificare Thuram, nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo, insomma, non sarebbe un dramma.
Intanto Chivu può tirare un sospiro di sollievo, per quanto riguarda l'attacco. Dopo 40 giorni out, domenica a Bergamo si rivedrà finalmente Lautaro Martinez. Probabilmente non dal primo minuto, per non forzare il rientro dell'argentino. Tanto, davanti, l'Inter ha una coppia che, già così, fa invidia a tanti: quella formata da Pio e Thuram.