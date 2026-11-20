Il rinnovo del contratto di Marcus Thuram sembra più complicato del previsto. La situazione è riassunta dalla Gazzetta dello Sport. Alla scadenza manca un anno e mezzo, visto che stiamo parlando del giugno 2028. Per quella data l'attaccante nerazzurro avrà 31 anni e diventa complicato, per il club, pensare di accontentarlo con un adeguamento rispetto ai 6 milioni che prende attualmente. La politica di Oaktree prevede una base fissa non particolarmente onerosa, a cui va aggiunta una parte di bonus, individuali o di squadra, che permettono di alzare la cifra destinata al giocatore.