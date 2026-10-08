L'Inter non si nasconde: "Vogliamo la Champions League" è il nuovo mantra per Lautaro e compagnia

E anche in questa stagione, Lautaro e compagni preferiscono giocare a guardia e ladri, interpretando il primo dei due ruoli, piuttosto che a nascondino. Nessuno fa mistero di essere favoriti in campionato e già da questo mini ciclo fino alla prossima sosta si proverà la prima fuga. Ma in Europa, la sensazione è Chivu voglia gareggiare nel salto in alto, in senso figurato s'intende. Come fa Gimbo Tamberi, l'Inter intende elevare ulteriormente l'asticella in Champions League. E anche per questa disciplina, la politica aziendale è di non nascondersi, facendo risaltare tutta la consapevolezza di un gruppo collaudato e forte.