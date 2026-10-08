Inter, Sucic insoddisfatto del minutaggio ma i numeri raccontano altro. La posizione del club

Chiaro che l'infortunio del registo turco ha cambiato un po' le cose e senza il problema all'adduttore sarebbe ai livelli di Zielinski se non Barella, ma un minutaggio praticamente uguale a quello di un giocatore così voluto dal tecnico romeno come Jones racconta che non ci sono preclusioni verso Sucic. L'importante è che il percorso di crescita continui: il croato avrà sicuramente altre occasioni per mostrare il suo valore, è ciò che si attende lui, è ciò che si aspetta l'Inter.