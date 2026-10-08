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Inter, Sucic insoddisfatto del minutaggio ma i numeri raccontano altro. La posizione del club

Sucic chiede spazio all'Inter e lancia un segnale che sa di mercato. Chivu ha fiducia in lui, lo dimostrano i minuti che gli ha dato

08 Ott 2026 - 09:05
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Petar Sucic rivendica maggiore spazio all'Inter anche se la realtà di questo inizio stagione racconta qualcosa di diverso. Il centrocampista, impegnato con la Croazia in questa pausa nazionali, dopo la Spagna si è lasciato andare a un piccolo sfogo: "Il mio minutaggio in nerazzurro? Queste sono cose di cui preferirei parlare in un altro momento. Lotterò e darò il massimo per il club, quindi vedremo cosa succederà tra 2-3 mesi". Il riferimento temporale non sembra un caso visto che porta diretto a gennaio, quando si riaprirà il mercato, e le parole hanno il sapore dell'eco a ciò che aveva detto solo pochi giorni fa Zvonimir Boban: "Se continua così non so quanto senso abbia che resti all'Inter".

Ma il club nerazzurro ha le idee chiare su di lui: è considerato elemento da non cedere a meno di offerte da capogiro, tutti credono nelle sue qualità anche se si aspettano maggiore continuità di rendimento.

Una stima che si manifesta solo a parole, ma anche nei fatti. Sucic in questi due mesi è infatti sul podio dei centrocampisti più utilizzati da Chivu: escludendo Diouf che ormai è impiegato stabilmente in fascia, i numeri dicono Barella 510', Zielinski 382', Jones 242', Sucic 212' (in cinque presenze, di cui due partite titolare), Calhanoglu 197', Mkhitaryan 69', Stankovic 15'.

Chiaro che l'infortunio del registo turco ha cambiato un po' le cose e senza il problema all'adduttore sarebbe ai livelli di Zielinski se non Barella, ma un minutaggio praticamente uguale a quello di un giocatore così voluto dal tecnico romeno come Jones racconta che non ci sono preclusioni verso Sucic. L'importante è che il percorso di crescita continui: il croato avrà sicuramente altre occasioni per mostrare il suo valore, è ciò che si attende lui, è ciò che si aspetta l'Inter.

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© italyphotopress | 1) Inter: 899 milioni di euro
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