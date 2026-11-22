Vittoria con il Sassuolo segnata però dall'infortunio subito nel finale di gara da Lorenzo Colombo. L'attaccante rossoblù era subentrato da appena 4' di gioco quando durante un contrasto a centrocampo ha subito "un forte trauma distorsivo al ginocchio destro", spiega il club. Domani sono attesi gli accertamenti diagnostici. Rimasto a terra, l'arbitro Ferrieri Caputi ha poi interrotto il gioco permettendo l'intervento dei sanitari del Genoa che hanno accompagnato il giocatore fuori dal campo sorreggendolo a braccia. Colombo era rientrato da poco da un'altra distorsione, questa volta alla caviglia, subita durante l'amichevole a Bucarest con il Rapid nella sosta di ottobre.
Ad esprimere forte preoccupazione anche il tecnico del Genoa De Rossi durante la conferenza in sala stampa nel post partita: "lo spirito oggi è a terra solo per questo infortunio di Colombo, ha subito questo infortunio al ginocchio, ora non sappiamo, non so niente e aspetto che il dottore mi dica qualcosa di più: farà le risonanze, farà i dovuti studi. È un dolore per noi, un dolore molto importante per noi. Lorenzo è un ragazzo unico".