Ad esprimere forte preoccupazione anche il tecnico del Genoa De Rossi durante la conferenza in sala stampa nel post partita: "lo spirito oggi è a terra solo per questo infortunio di Colombo, ha subito questo infortunio al ginocchio, ora non sappiamo, non so niente e aspetto che il dottore mi dica qualcosa di più: farà le risonanze, farà i dovuti studi. È un dolore per noi, un dolore molto importante per noi. Lorenzo è un ragazzo unico".