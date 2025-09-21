Logo SportMediaset
LE PAROLE

Inter, Marotta: "San Siro? Se non si risolve a Milano andremo altrove"

Il presidente nerazzurro prima della gara di campionato contro il Sassuolo: "Il calcio e lo sport in generale a Milano sono messi un po' da parte"

21 Set 2025 - 20:52
© ipp

© ipp

"Se non si riuscisse a risolvere la questione stadio nel comune di Milano, entrambe le società sarebbero costrette ad andare altrove e questo non farebbe bene alla città di Milano. Ma sono ottimista, sto apprezzando anche il lavoro del sindaco Sala e spero che il buonsenso prevalga". Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Dazn prima della sfida contro il Sassuolo. "Più che da presidente dell'Inter da uomo di calcio, assisto a uno scenario un po' imbarazzante. Il calcio e lo sport in generale a Milano sono messi un po' da parte, non riusciamo ad avere i criteri per organizzare la finale di Champions League a San Siro, San Siro non è stato candidato tra gli stadi per gli Europei 2032. Tutto questo perché si è creato un dibattito politico in cui sono intervenuti anche politici di 30 anni fa, che sono molto conservativi e non innovativi, non capiscono che Milano è una città tra le più belle in Europa e nel Mondo e per quanto riguarda lo sport Inter e Milan sono due eccellenze che rappresentano Milano e hanno la necessità e l'urgenza di avere un nuovo stadio".

