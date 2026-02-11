Juventus, Holm: "Yildiz ha qualità. Inter? Importante per la classifica"

Nel corso di un'intervista a Sky Sport, Emil Holm ha parlato del suo arrivo alla Juventus e delle prossime sfide che attendono i bianconeri. Queste le parole dell'esterno svedese: "Tutti mi hanno dato una grande mano per entrare a far parte del gruppo. Chi mi ha impressionato di più? Yildiz è forte, ho giocato con lui in allenamento e si vede fin da subito che ha grandi qualità". Sabato la sfida contro l'Inter: "Per noi può essere una partita decisiva, se vinciamo è importante per la classifica. La stagione è lunga, c'è la Champions, ma se vinciamo è una grande opportunità".