Inter, Chivu ritrova Barella e Calhanoglu: nerazzurri al (quasi) completo contro la Juve

I due centrocampisti sono tornati oggi a lavorare in gruppo: pronti per il Derby d'Italia

10 Feb 2026 - 16:54
Barella e Calhanoglu in gruppo, entrambi dunque pronti a tornare a disposizione di Chivu nel momento più opportuno, nella settimana che porta a Inter-Juve e da lì, all'andata dei playoff di Champions contro il Bodo/Glimt. I due centrocampisti nerazzurri, fuori nelle ultime settimane, hanno ripreso oggi a lavorare a pieno ritmo con i compagni di squadra e si candidano così a ritrovare la loro titolarità nel derby d'Italia di sabato sera. Scelta tecnica che spetterà a Chivu, il cui unico "problema" sarà a questo punto gestire le forze in un centrocampo che torna a pieno organico. Unico assente, dunque, Dumfries: per l'olandese, sulla via della ripresa, servono ancora una ventina di giorni.

Il centrocampista turco si era infortunato nel corso della gara contro il Napoli, gli esami avevano evidenziato un risentimento al soleo sinistro. Barella, invece, si era infortunato poco prima della trasferta di Dortmund, lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Due assenze pesanti ottimamente compensate delle prestazioni di Zielinski, in grande spolvero anche nel ruolo di regista, di Sucic, di Mkhitaryan e di un ritrovato Frattesi.

