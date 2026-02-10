Inter, Chivu ritrova Barella e Calhanoglu: nerazzurri al (quasi) completo contro la Juve

Barella e Calhanoglu in gruppo, entrambi dunque pronti a tornare a disposizione di Chivu nel momento più opportuno, nella settimana che porta a Inter-Juve e da lì, all'andata dei playoff di Champions contro il Bodo/Glimt. I due centrocampisti nerazzurri, fuori nelle ultime settimane, hanno ripreso oggi a lavorare a pieno ritmo con i compagni di squadra e si candidano così a ritrovare la loro titolarità nel derby d'Italia di sabato sera. Scelta tecnica che spetterà a Chivu, il cui unico "problema" sarà a questo punto gestire le forze in un centrocampo che torna a pieno organico. Unico assente, dunque, Dumfries: per l'olandese, sulla via della ripresa, servono ancora una ventina di giorni.