San Siro, la Giunta del Comune di Milano approva la delibera sulla vendita a Inter e Milan

La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana. "Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale - ha detto la vicesindaca che ha la delega all'Urbanistica Anna Scavuzzo nel dopo giunta convocato con la stampa -. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento". La parola passa al Consiglio comunale (da venerdì la discussione) nel quale diversi esponenti della maggioranza di centrosinistra si sono già espressi contro il provvedimento, che è strutturato in 159 pagine comprensive di planimetrie. Il progetto dei club prevede un sostanziale abbattimento del vecchio impianto, eccetto alcuni elementi simbolici, e la costruzione di un nuovo stadio nelle vicinanze, oltre allo sfruttamento dei diritti edificatori previsti dalla legge sugli stadi e dalla negoziazione dell'accordo con i club.