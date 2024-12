Inter, Marotta risponde a Cardinale: "Parole fuori luogo, poco rispettose dell'Inter"

Oltre a commentare le dichiarazioni di Cardinale, Marotta ha poi parlato della combattuta lotta scudetto ("È il bello del nostro campionato, che risulta il più competitivo d'Europa"), degli obiettivi della squadra per il 2025 ("Diciamo che il trofeo più vicino è quello della Supercoppa, vorremmo consolidare questo rapporto") e anche del mercato invernale che sta per cominciare: "Rinforzi in difesa? No, a gennaio credo che non interverremo per due motivi. Anzitutto abbiamo una rosa competitiva e che risponde ai nostri obiettivi. Poi il mercato di gennaio è di riparazione, spesso e volentieri non offre opportunità. Siccome siamo l'Inter, credo che non faremo nulla: abbiamo una rosa che dà garanzie per il futuro".