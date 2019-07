Inter, Marotta: "Per Lukaku offerta congrua, non abbiamo concluso e monitoriamo la situazione"

"Con Conte siamo all'anno zero. Ci sono situazioni che vanno definite ma siamo convinti di creare una rosa all'altezza. Lui ha portato entusiasmo, passione e cultura del lavoro". Così l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta durante la presentazione dei calendari di Serie A. "Credo che quello che ha detto Conte sia da condividere, è giusto che gli allenatori chiedano di lavorare in modo approfondito e quindi con la rosa più completa possibile", ha proseguito. Su Icardi: "La vicenda è difficile da gestire soprattutto dal punto di vista mediatico, con notizie che definirei capziose".

"Poi - ha detto ancora Marotta - nei miei 40 anni di carriera ne ho viste tante di situazioni così; è l'effetto mediatico che generano che preoccupa". Su Lukaku, obiettivo per l'attacco nerazzurro: "Abbiamo fatto un’offerta congrua e importante per una società come la nostra, per rispettare anche il valore di mercato del giocatore. Non abbiamo concluso, monitoreremo la situazione. Non me la sento di sbilanciarmi, perché nel calcio tutto è imprevedibile".

