Inter, Marotta: "Futuro sicuramente con Spalletti"

04/05/2019

"Con Spalletti c'è un ottimo rapporto, non c'è nessun motivo di attrito. Portiamo in porto l'imbarcazione il prima possibile, poi vedremo il futuro: sicuramente con Spalletti, ma andremo a organizzare i programmi". Prima dell'importantissima sfida in chiave Champions contro l'Udinese, l'ad dell'Inter Beppe Marotta conferma ancora una volta il tecnico toscano sulla panchina nerazzurra, allontanando le voci su Antonio Conte.