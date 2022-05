Inter, Marotta: "Dybala? Contenti dei nostri attaccanti, ce li teniamo stretti"

L'INTERVISTA

L'ad nerazzurro ai microfoni di Mediaset prima della finale con la Juve: "Rinnovo Perisic? “Vogliamo continuare con lui"

Nel pre-partita della finale di Coppa Italia Juventus-Inter, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha parlato anche del possibile arrivo a Milano di Paulo Dybala in estate in esclusiva a SportMediaset.it: "Se guardiamo le statistiche del campionato noi siamo il migliore attacco - ha detto - I nostri attaccanti arrivano frequentemente all'appuntamento con il gol. Siamo molto felici di avere questi giocatori e e vorremmo continuare con loro, ce li teniamo stretti. Il rinnovo di Perisic? Da parte nostra c'è la volontà di continuare con lui e se lui, al di là dell'aspetto economico, ha questo desiderio ci sarà il buonsenso di siglare un accordo che dia la possibilità di continuare".

"Quale giocatore dell’Inter può ancora migliorare? Tutti i giocatori possono migliorare finché non smettono, come i dirigenti e gli allenatori - ha spiegato Marotta - Questa finale è un accrescimento per tutti coloro che giocheranno in un momento concitato della stagione. Anche con il Cagliari ci giocheremo qualcosa di importante. Sono appuntamenti che fanno bene a tutto l’ambiente e, al di là del prestigio, questo è un banco di crescita che ci vedrà impegnati la prossima stagione ancora su tutti i fronti. La stagione sarebbe positiva anche se non dovesse andare bene questa sfida e la lotta Scudetto? Siamo concentrati su stasera, una finale importante, una competizione storica. Poi penseremo a domenica e a fine campionato faremo un consultivo che sarà positivo se centriamo obiettivi importanti”.

Vedi anche juventus Nedved: "Dybala? Richieste altissime, non ce la siamo sentita di rinnovare"