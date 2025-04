Inter, Marotta: "Come si fa a rinunciare a Inzaghi? Ha grandi meriti in questi anni straordinari"

"Di Inzaghi non si guardano le settimane, si guardano gli anni e questi sono stati anni straordinari per l'Inter e il suo merito è grandissimo. Come si fa a rinunciare a una figura come lui?". Grandi elogi da parte del presidente nerazzurro Beppe Marotta al tecnico prima della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, rispondendo alla domanda sul rinnovo del contratto. Marotta dunque blinda Inzaghi, confemandone ancora una volta la fiducia."In questo momento tutto si brucia con una velocità estrema, noi abbiamo uno zoccolo duro molto forte e solido, dove la sua presenza si fa sentire, è interprete del nostro modello", ha aggiunto. Sul mercato: "Più che di rivoluzione copernicana parlerei di evoluzione. Siamo davanti a un finale di stagione con ricavi aumentati, ma questo è un fatto che ci inorgoglisce ma non è determinante. Determinante è vincere e vogliamo farlo. Vogliamo investire su profili che possono rappresentare un patrimonio per presente e futuro, non svincolati con ingaggi alti, ma giocatori che rappresentano un patrimonio. Già confermare un gruppo con tutte queste qualità è un punto di partenza”.