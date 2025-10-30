Inter macchina da gol anche senza Thuram: ma il rientro del francese serve a Chivu e a... Lautaro

Dati che evidenziano la propensione offensiva dei nerazzurri che da ormai un mese sono stati tuttavia costretti a rinunciare, causa infortunio, a Thuram: come dire, un'assenza che statisticamente non si è fatta sentire! Ma, attenzione, i dati spiegano molto ma non tutto: se Bonny ed Esposito hanno saputo dare peso e sostanza all'attacco nerazzurro spalleggiando capitan Lautaro, l'assenza dei Thuram si è fatta invece sentire non solo sul piano tattico-tecnico. Il rientro del francese, previsto a breve, serve infatti a questo punto soprattutto per permettere a Lautaro - punto più che mai fermo in questi ultimi 30 giorni - di rifiatare. Già, perché se il Toro non ha mai smesso di dare il suo contributo, tra campionato, Champions e impegni con l'Argentina non ha però praticamente mai tirato il fiato.