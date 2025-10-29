Calha parte piano poi risolve la partita, Pio Esposito da rivedere. De Gea para tutto

De Gea 7 - Se la Fiorentina centra l'obiettivo di chiudere il primo tempo con il minimo della sofferenza e con zero gol al passivo, il merito è quasi tutto del portierone spagnolo, che si oppone con l'istinto alle conclusioni di Bastoni e Dimarco, molto ravvicinate. Una garanzia per Pioli. Poi comincia il secondo tempo e arrivano subito altre due parate pazzesche su Dumfries e Bisseck. I miracoli non possono andare avanti in eterno e sui tre gol non ha colpa.