Calcio

Grosseto calcio, insulti e schiaffo in tribuna dopo gara

14 Dic 2025 - 20:48

Us Grosseto, che milita in serie D, denuncia con una nota su fb che la propria dirigenza ha subito "comportamenti offensivi e violenti" da parte di alcuni soggetti dopo la gara vinta per 1-0 oggi fuori casa contro il San Donato Tavarnelle a Tavarnelle (Firenze). "In particolare Serena Nosi, compagna del direttore generale Filippo Vetrini, è stata pesantemente insultata e aggredita con uno schiaffo al volto". Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La società biancorossa, si legge ancora nella nota del Grosseto, "condanna con la massima fermezza quanto accaduto, esprime totale solidarietà e vicinanza a Serena e ribadisce che episodi di questo genere non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il calcio e con i valori che l'Us Grosseto 1912 rappresenta". La società ringrazia poi il San Donato Tavarnelle e il suo presidente Andrea Bacci e il patron Fabrizio Fusi "per essere immediatamente intervenuti, dimostrando senso di responsabilità e attenzione". Il Grosseto ha anche "deciso di non prendere parte alla consueta conferenza stampa a seguito dei gravi e inaccettabili fatti verificatisi in tribuna".

