Calcio

Genoa, De Rossi: "Fatto una partita degna"

14 Dic 2025 - 21:25

Prima sconfitta della gestione De Rossi, ma il suo Genoa ha messo in difficoltà l’Inter, nuova capolista dopo i tre punti del Ferraris: “L’Inter ha meritato la vittoria - spiega il tecnico rossoblù nella conferenza post partita – Ma la squadra ha fatto una partita degna, con coraggio. Va dato merito a questi giocatori di averla tenuta viva fino in fondo. Io sono contento fin dal primo giorno di stare qui. Mi ritornano indietro emozioni forti, c’è stata una partecipazione incredibile da parte di tutti. Abbiamo perso, siamo in una posizione di classifica delicata e conta soprattutto questo”.

Qualcosa non ha funzionato, soprattutto nel primo tempo: “Evidentemente non sono stato chiaro io. Voltiamo pagina e ripartiamo. Con tanta volontà e altrettanta unità, perché questo gruppo è veramente unito. Mi è piaciuta la reazione del secondo tempo. Ho apprezzato gli applausi del pubblico per i ragazzi a fine gara. Non posso essere soddisfatto, perché la classifica è questa. Quando terremo di più la palla, non potremo che migliorare. I ragazzi ci stanno mettendo tutto quello che hanno in corpo”.

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:48
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:11
Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

01:15
Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

01:12
Genoa-Inter 1-2: gli highlights

Genoa-Inter 1-2: gli highlights

01:12
Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

02:23
DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

01:10
MCH IL CLASSICO D'OLANDA MCH

Il classico d'Olanda non delude: risorge l'Ajax, 2-0 al Feyenoord

00:11
DICH GASPERINI PER SITO 14/12 DICH

Gasperini aspetta il Como: "Importante, non determinante"

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

Milan, che festa

Milan, che festa

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

23:39
Kelly e il ritorno in campo di Bremer: "Importante averlo di nuovo con noi"
23:36
Cabal: "Felice per la squadra. Spalletti vuole tanto e sa che posso darlo"
23:27
Bologna, Italiano: "Dentro la partita fino al rosso, perso per una palla inattiva"
21:28
Roma-Como, i convocati di Fabregas
21:25
Genoa, De Rossi: "Fatto una partita degna"