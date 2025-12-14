Genoa, De Rossi: "Fatto una partita degna"

Prima sconfitta della gestione De Rossi, ma il suo Genoa ha messo in difficoltà l’Inter, nuova capolista dopo i tre punti del Ferraris: “L’Inter ha meritato la vittoria - spiega il tecnico rossoblù nella conferenza post partita – Ma la squadra ha fatto una partita degna, con coraggio. Va dato merito a questi giocatori di averla tenuta viva fino in fondo. Io sono contento fin dal primo giorno di stare qui. Mi ritornano indietro emozioni forti, c’è stata una partecipazione incredibile da parte di tutti. Abbiamo perso, siamo in una posizione di classifica delicata e conta soprattutto questo”.
Qualcosa non ha funzionato, soprattutto nel primo tempo: “Evidentemente non sono stato chiaro io. Voltiamo pagina e ripartiamo. Con tanta volontà e altrettanta unità, perché questo gruppo è veramente unito. Mi è piaciuta la reazione del secondo tempo. Ho apprezzato gli applausi del pubblico per i ragazzi a fine gara. Non posso essere soddisfatto, perché la classifica è questa. Quando terremo di più la palla, non potremo che migliorare. I ragazzi ci stanno mettendo tutto quello che hanno in corpo”.