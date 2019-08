Inter, Lukaku si presenta con un poker in amichevole

Dopo la vittoria contro il Valencia, i nerazzurri poco impiegati, quelli rimasti ad Appiano ed alcuni ragazzi della Primavera sono scesi in campo per un test amichevole contro la Virtus Bergamo. Tutti gli occhi erano su Romelu Lukaku, al debutto in maglia nerazzurra. L'attaccante belga non ha deluso le attese e si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un poker di gol. Oltre all'ex Manchester United sono andati a segno Vecino e il baby-Esposito, entrambi autori di una doppietta.