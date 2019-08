Valencia-Inter in tempo reale

Accolto con grande entusiasmo Romelu Lukaku, l'Inter torna in campo per sfidare nel Trofeo Naranja i padroni di casa del Valencia in un Mestalla che stasera inaugura un rinnovato impianto audio. Antonio Conte oltre che dell'attaccante belga e di Mauro Icardi per i noti motivi, deve fare a meno di Diego Godìn, infortunato, e di Ivan Perisic, che sta lasciando i nerazzurri per sposare il Bayern Monaco. Segui il live della sfida