Inter, Lukaku in Belgio per nuovi esami: out almeno fino alla sosta

In casa Inter tiene sempre banco l'infortunio di Romelu Lukaku. Al momento non è ancora chiaro quando il bomber potrà tornare a disposizione di Inzaghi, ma l'impressione è che i tempi non saranno molto brevi. In accordo con lo staff del club nerazzurro, infatti, l'attaccante volerà in Belgio per sottoporsi a ulteriori controlli alla coscia sinistra anche sotto la supervisione del medico della nazionale e per capire come procedere con l'iter riabilitativo. Mossa che sembra escludere la possibilità di rivedere il giocatore allenarsi insieme al resto del gruppo prima della sosta per gli impegni delle nazionali e che costringerà l'Inter a fare a meno del suo bomber ancora per un po'.