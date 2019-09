Inter, Lukaku: "Finalmente sono allenato da Conte"

Gol e assist per Romelu Lukaku in Scozia-Belgio ma, a fine partite, è già tempo di tornare a pensare all'Inter: "Finalmente sono assieme a Conte, un allenatore che mi ha voluto a lungo. In nerazzurro abbiamo un bel gruppo, proprio come qui in nazionale". L'attaccante è tornato anche sui buu di Cagliari: "Ho usato poche parole ma potenti: tutti hanno capito. La Serie A si sta muovendo, spero che Uefa e Fifa siano le prossime".