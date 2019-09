Cori razzisti a Lukaku, la Procura Figc chiede un supplemento d'indagine

SERIE A

Il Giudice Sportivo della Serie A "dispone un supplemento di accertamento istruttorio" in relazione ai cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku, in occasione di Cagliari-Inter di domenica scorsa. Le ulteriori indagini, a cura sempre della Procura Federale, saranno effettuate "acquisendo elementi anche da parte del responsabile dell'Ordine pubblico": è quanto si legge in un comunicato della Lega Serie A. Serie A, Cagliari-Inter 1-2: gli highlights

Per il momento, dunque, nessun provvedimento nei confronti del Cagliari, dopo il vergognoso episodio accaduto allo stadio nel momento in cui l'attaccante belga (che il giorno dopo aveva chiamato il calcio a "unirsi contro il razzismo") ha calciato il rigore del 2-1.

Nel dispositivo del Giudice Sportivo anche la squalifica per una giornata del blucerchiato Rolando Vieira, espulso in Sassuolo-Sampdoria 4-1. Niente squalifica per Luca Pellegrini (Cagliari) poiché le immagini tv non chiariscono la pronuncia di espressione blasfema come da segnalazione del Procuratore federale.