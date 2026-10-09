VERSO INTER-PARMA

Inter: le scelte di Chivu contro il Parma pensando anche alla Champions

Bisseck al centro della difesa, Calha torna in regia. In attacco Thuram con uno tra Bonny e Pio

09 Ott 2026 - 10:10
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Una sgambata dopo tredici ore di volo intercontinentale per partecipare all'ultimo canto del suo capitano Leo Messi con l'Argentina. Lautaro Martinez è tornato dall'Inter ma il suo primo vero allenamento per la gara di sabato alle 18 a San Siro contro il Parma alla ripresa del campionato va in scena soltanto alla vigilia. Il Toro vorrebbe sempre giocare ma Chivu gli concederà un po' di riposo, almeno all'inizio, anche in vista della sfida di martedì sera in Champions League contro il Bruges. Il tecnico nerazzurro affiderà l'attacco di sicuro a Thuram, in coppia con uno tra Bonny e Pio Esposito, con il primo che parte in leggero vantaggio.

L'infortunio di Curtis Jones, che sembrava destinato a partire dall'inizio contro i gialloblù, cambia i piani di Chivu per il centrocampo. Dove Calhanoglu dovrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia dopo il risentimento all'adduttore della coscia destra: il condizionale è d'obbligo anche valutando i minuti che può avere nelle gambe e l'imminente impegno in Coppa, nel caso c'è Zielinski come all'Olimpico contro la Roma prima della sosta anche se il polacco arriva da quattro gare da titolare in Nazionale. Al suo fianco i candidati sono Barella e Mkhitaryan più di Sucic. Sulle corsie esterne Luis Henrique e Dimarco. Spence è comunque finalmente pronto al debutto dopo le prove generali nel test contro il Lumezzane. In difesa, con Akanji reduce dalle fatiche con la Svizzera e Stones ancora ai box, ci sarà Bisseck con probabilmente Pavard e Carlos Augusto a far rifiatare anche Bastoni. 

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