Inter, Curtis Jones si ferma: risentimento agli adduttori della coscia destra

Brutte notizie in casa Inter sulle condizioni di Curtis Jones. Il centrocampista inglese si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato "un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra", fa sapere il club nerazzurro in un comunicato. "Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Jones, che si è fermato in allenamento, salterà la gara di sabato alle 18 a San Siro contro il Parma ma non solo: resterà fuori almeno tre settimane quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby del 31 ottobre. Una tegola per il tecnico nerazzurro alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. Pronti via e Jones, che aveva giocato titolare nell'ultima uscita all'Olimpico contro la Roma e aveva buone possibilità di partire dal 1' anche al Tardini, è già costretto a fermarsi per infortunio. Con Stones ai box, dei tre inglesi arrivati nel mercato estivo l'unico arruolabile contro il Parma sarà Spence, pronto alla prima convocazione dopo l'esordio stagionale nell'amichevole durante la pausa nazionali vinta per 2-0 dai nerazzurri contro il Lumezzane.