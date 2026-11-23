Non è un periodo felice per Cristiano Ronaldo. Dopo il tribolato addio alla nazionale portoghese, ora il fuoriclasse di Madeira sta finendo nel mirino della critica anche in Arabia Saudita. La ricerca, quasi ossessiva, dei 1000 gol in carriera sta condizionando il portoghese e la sua squadra l'AL Nassr. Nell’ultima partita, persa per 3-1 contro l'Al Ahli, CR7 è andato a segno e ha sbagliato anche un rigore (errore che l'ha fatto disperare), ma per i tifosi non è abbastanza: sono le prestazioni del 41enne a finire sotto la lente d'ingrandimento.