Non è un periodo felice per Cristiano Ronaldo. Dopo il tribolato addio alla nazionale portoghese, ora il fuoriclasse di Madeira sta finendo nel mirino della critica anche in Arabia Saudita. La ricerca, quasi ossessiva, dei 1000 gol in carriera sta condizionando il portoghese e la sua squadra l'AL Nassr. Nell’ultima partita, persa per 3-1 contro l'Al Ahli, CR7 è andato a segno e ha sbagliato anche un rigore (errore che l'ha fatto disperare), ma per i tifosi non è abbastanza: sono le prestazioni del 41enne a finire sotto la lente d'ingrandimento.
Tanto che, secondo l’ex difensore saudita Hussein Abdulghani sarebbe proprio Ronaldo il problema della squadra: "Tutti sanno qual è il problema dell’Al Nassr, ma nessuno lo vede. Sappiamo che Ronaldo è stato un grande giocatore, ma la domanda è: oggi è ancora utile alla squadra, soprattutto nelle partite più equilibrate. Segnare gol non è l’unica funzione di un attaccante. Non può segnare una rete e poi diventare un peso per la squadra per il resto della partita. Ronaldo è un grande giocatore, ma non può più fare la differenza". Poi la stoccata finale: "I tifosi pregano che Ronaldo segni il millesimo gol e che questa storia finisca una volta per tutte".