Il mondo del pallone regala talvolta episodi paradossali, come quei casi in cui i sostenitori, giunti a un bivio cruciale dell'annata, arrivano a tifare apertamente contro i propri colori, augurandosi un passo falso pur di sbarrare la strada ai rivali storici ed evitare i loro festeggiamenti cittadini.
Nel campionato italiano l'esempio più iconico resta il 5 maggio 2002: in quell'occasione il pubblico laziale spinse l'Inter avversaria pur di impedire alla Roma o alla Juventus di cucirsi lo scudetto sul petto. Un tentativo vano, poiché l'undici guidato da Alberto Zaccheroni si impose con un netto 4-2 sui nerazzurri, sovvertendo i pronostici e finendo per regalare il tricolore ai bianconeri. Un copione pressoché identico, se non addirittura più estremo, è andato in scena ieri sui campi della Svezia.
A farne le spese, suo malgrado, è stato il Djurgarden, attualmente terzo nella massima serie svedese e ormai tagliato fuori dalla corsa al titolo, ridotta a un testa a testa tra la capolista Sirius e l'Hammarby, secondo. Proprio nel posticipo della penultima giornata, il club di Stoccolma ha fatto visita alla prima della classe in una sfida tutt'altro che priva di significato, visto che in palio c'erano punti pesanti per blindare un posto nelle prossime coppe europee.
Sin dalle prime battute, tuttavia, i sostenitori ospiti giunti nello stadio di Uppsala hanno iniziato a incitare i padroni di casa, arrivando persino a esplodere di gioia al 12' per l'errore dal dischetto del proprio attaccante Kristian Lien. Poco dopo il Sirius ha sbloccato il risultato grazie al sigillo di Matthias Nartey, blindando una vittoria che lo proietta a +3 sull'Hammarby (atteso dal match contro il Goteborg, decimo in graduatoria). Al triplice fischio, i calciatori del Djurgarden hanno imboccato direttamente il tunnel degli spogliatoi, disertando il consueto saluto sotto il settore ospiti. "A dirla tutta, non saprei proprio per quale motivo avremmo dovuto ringraziarli", ha dichiarato senza filtri l'estremo difensore Jacob Rinne ai microfoni di Fotbollskanalen.se.
"È stata una serata davvero amara, pur comprendendo e rispettando i loro sentimenti. Non ci hanno sostenuto: avrebbero dovuto incitarci, non esultare quando falliamo un rigore o subiamo gol. Noi scendiamo in campo da professionisti per fare il nostro dovere". Sulla stessa lunghezza d'onda anche capitan Adam Ståhl: "Capisco lo stato d'animo della tifoseria, ma il nostro lavoro merita rispetto. Ciò che avrebbero voluto da noi è prima di tutto illecito e moralmente scorretto. Non fa parte di una mentalità vincente e non è un atteggiamento dignitoso. Uscire sconfitti da questa gara brucia moltissimo".
Il verdetto definitivo per il titolo slitta dunque al 29 novembre: la capolista Sirius sarà impegnata sul campo del Goteborg, mentre l'Hammarby riceverà il Västerås Sportklubb, sesto in classifica. Il Djurgarden, dal canto suo, sarà chiamato a difendere il terzo gradino del podio dall'assalto dell'Häcken in un delicatissimo scontro diretto. Questa volta, però, tra le mura amiche.