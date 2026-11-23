"È stata una serata davvero amara, pur comprendendo e rispettando i loro sentimenti. Non ci hanno sostenuto: avrebbero dovuto incitarci, non esultare quando falliamo un rigore o subiamo gol. Noi scendiamo in campo da professionisti per fare il nostro dovere". Sulla stessa lunghezza d'onda anche capitan Adam Ståhl: "Capisco lo stato d'animo della tifoseria, ma il nostro lavoro merita rispetto. Ciò che avrebbero voluto da noi è prima di tutto illecito e moralmente scorretto. Non fa parte di una mentalità vincente e non è un atteggiamento dignitoso. Uscire sconfitti da questa gara brucia moltissimo".