"Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, perché siamo la Fiorentina e non possiamo offrire queste prestazioni. In secondo luogo, come ho detto anche ai ragazzi, bisogna avere un pizzico di umiltà nella vita: siamo giovani e talentuosi, ma oggi devono capire che la fame, per quello che dobbiamo fare noi, è fondamentale. Rispetto alla gara contro il Genoa siamo partiti con un approccio positivo, poi al primo gol subito su rigore siamo praticamente scomparsi dal campo, e questo è un atteggiamento mentale che non va assolutamente bene". Paolo Vanoli è una furia dopo il netto ko del Brianteo: "Devono imparare ad avere un pizzico di umiltà, proprio come il loro allenatore, e capire che questo è un campionato difficile: stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione".