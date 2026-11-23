"Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, perché siamo la Fiorentina e non possiamo offrire queste prestazioni. In secondo luogo, come ho detto anche ai ragazzi, bisogna avere un pizzico di umiltà nella vita: siamo giovani e talentuosi, ma oggi devono capire che la fame, per quello che dobbiamo fare noi, è fondamentale. Rispetto alla gara contro il Genoa siamo partiti con un approccio positivo, poi al primo gol subito su rigore siamo praticamente scomparsi dal campo, e questo è un atteggiamento mentale che non va assolutamente bene". Paolo Vanoli è una furia dopo il netto ko del Brianteo: "Devono imparare ad avere un pizzico di umiltà, proprio come il loro allenatore, e capire che questo è un campionato difficile: stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione".
Poi l'annuncio: "Giovedì andremo in ritiro. Sono molto più arrabbiato dopo questa sconfitta. Stasera sono parecchio arrabbiato perché quella contro il Genoa era una partita diversa, arrivavamo da una sosta lunghissima ed era stata difficile da gestire; questa prestazione, invece, mi fa arrabbiare moltissimo".