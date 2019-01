Inter-Lazio, Triplete a San Siro: che frecciata alla Juventus

31/01/2019

La clamorosa vittoria dell'Atalanta sulla Juventus ai quarti di Coppa Italia ha mandato in delirio Bergamo, ma è stata accolta molto positivamente anche a Milano dai tifosi dell'Inter, che hanno visto sfumare la possibilità per i bianconeri di eguagliare il Triplete del 2010. E tra i tifosi nerazzurri c'è anche Marco Materazzi, presente sulle tribune di San Siro per per la sfida con la Lazio insieme a Christian Chivu e Dejan Stankovic: “Triplete! Noi interisti lo facciamo meglio“ ha scritto l'ex difensore su Instagram.