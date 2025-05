Inter-Lazio, Inzaghi aveva chiesto il cambio di Bisseck 20" prima del rigore

Come la vita anche il calcio è questione di scelte e decisioni ed è fondamentale quando queste vengono prese. L'Inter contro la Lazio si è giocata il sorpasso al Napoli e lo probabilmente lo scudetto per 20 secondi. Come appreso dalla speciale 'Bordocam' di DAZN, Simone Inzaghi aveva chiamato la sostituzione di Yann Bisseck 20" prima del fallo di braccio del tedesco, con il conseguente rigore che ha permesso alla Lazio di riprendere l'Inter sul 2-2. "Stefan, vieni per Bisseck", il messaggio recapitato dal tecnico a de Vrij, proprio mentre Pedro e compagni stavano confezionando l'azione che poi avrebbe portato all'assegnazione del penalty tramite on field review.