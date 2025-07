Liga, il Real Madrid chiede di posticipare la prima partita: "Troppo poco tempo dopo il Mondiale"

Non è ancora finito il Mondiale per Club ma il Real Madrid, giunto alla semifinale, sta già pensando alla prossima stagione. In particolare, il club di Florentino Perez ha chiesto alla federazione spagnola di posticipare il suo match di esordio nella Liga 2025/2026 con l'Osasuna. La prima giornata del campionato spagnolo è in programma il 16 e 17 agosto, con il match Real-Osasuna che era già stato programmato martedì 19 proprio in ragione del Mondiale per Club. Ma non basta, ora i Blancos hanno chiesto di spostarlo addirittura a ottobre, al fine di avere una settimana in più di recupero dopo le fatiche americane.