Serie B, dopo salvezza stallo totale in casa Sampdoria

Dopo una sofferta, incredibile salvezza dalla serie C la Sampdoria è allo stallo totale. Il primo obiettivo sarebbe vendere il più possibile ma anche trovare un allenatore in tempi brevi, e comunque risparmiare. Tutino è vicinissimo all'Avellino e per la Samp significa un risparmio importante alla voce monte ingaggi. Per la panchina, tante le ipotesi scartate: prima la coppia Lombardo-Gregucci, poi l'ex centrocampista blucerchiato Massimo Donati reduce da un'esperienza negativa in Grecia. Intanto la data del il ritiro si avvicina, forse il 21 a Ponte di Legno, e da Singapore il principale investitore Tey sarebbe pronto a cedere le sue quote di maggioranza. Significa quindi cercare nuovi soci magari con la sponda di Banca Ifis, sponsor del club, il cui proprietario è molto amico di Roberto Mancini. E qualcuno sogna magari una Samp guidata dall'ex numero 10. Intanto i tifosi hanno perso la pazienza e quindi hanno sparso in città striscioni del tipo 'Manfredi vattene'; c'è poi la nota della Federclubs che ha preso una posizione netta: "Il tempo per voi è scaduto - conclude la nota -: rimediare a questi errori al più presto e aprite le porte a nuovi proprietari o nuovi soci, che abbiano più di voi a cuore la Sampdoria".