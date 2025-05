Open Var, Rocchi fa chiarezza: dal mani di Bisseck al caso Beukema-Gimenez

Per non parlare dei tanto discussi falli di mano: il tocco di Bisseck in Inter-Lazio potrebbe aver indirizzato definitivamente il campionato, con i nerazzurri su tutte le furie perché, in altre situazioni, con interventi di mano anche più evidenti, il rigore non è stato concesso. Poco dopo la revisione che ha portato al penalty per i biancocelesti, in mezzo al campo va in scena un siparietto significativo tra Barella e il direttore di gara Chiffi. "Ci stiamo giocando la vita qui", il labiale "rubato" al centrocampista sardo con il fischietto che, in modo molto teatrale, gli risponde "anche noi". Basta questo breve dialogo per capire il momento che stanno vivendo gli arbitri italiani: una categoria sotto estrema pressione, sommersa da critiche e attacchi. E allora Rocchi ha provato a spiegare così le scelte prese in campo dai suoi uomini.