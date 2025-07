Caso Musiala, Raiola difende Gigio: "Neuer? Nel 2014 infortunò Higuain..."

Negli occhi ci sono ancora le terribili immagini e le urla di dolore di Jamal Musiala dopo il terribile infortunio subito nei quarti del Mondiale per Club contro il Psg. Nella mente invece riecheggiano le parole di Manuel Neuer che, nel post partita, ha accusato Donnarumma di essere uscito in modo pericoloso. In difesa del portiere azzurro è intervenuto anche il suo agente, Vincenzo Raiola: "È questione di decimi di secondo. Gigio ha toccato il pallone per primo e non ha potuto evitare l’impatto. Non voleva assolutamente fare del male a Musiala. È una persona molto sensibile, tanto che una volta rientrato negli spogliatoi ha acceso il telefono prima del solito per scrivermi, era sconvolto". E sulle parole di Neuer: "Capisco che difenda un compagno, ma ognuno reagisce in modo diverso. A dicembre Gigio ha rischiato di perdere un occhio in uno scontro con Singo. E nel 2014 fu Neuer a infortunare Higuaín...".