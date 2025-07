Il nuovo Cagliari si presenta al pubblico a Tharros

La nuova rosa è lo staff tecnico del Cagliari per la stagione 2025/2026 si presenteranno al pubblico sullo sfondo delle rovine di Tharros. L'evento speciale che unisce sport e cultura è stato annunciato dal Cagliari Calcio e dalla Fondazione Mont'e Prama. La presentazione si terrà martedì 5 agosto, la serata sarà condotta da Valentina Caruso e inizierà alle 20 con la consegna dei Kit ai giovanissimi atleti della Cagliari Football Academy, per poi proseguire alle 21 con l'arrivo sul palco dei rossoblù guidati da mister Fabio Pisacane. "L'iniziativa mira a creare un ponte tra sport e cultura, avvicinando un pubblico sempre più ampio alla scoperta dei tesori del Sinis e delle radici storiche dell'intera Isola, attraverso esperienze significative - ci tiene a sottolineare Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama - Ne abbiamo avuto riscontro durante le trasferte che ci hanno portato in città d'arte, dandoci la possibilità di mostrare le bellezze del nostro patrimonio archeologico, grazie alla campagna di comunicazione congiunta con il Cagliari Calcio. Esempi come questo ci permettono di comprendere quanto sia fondamentale creare sinergie atte a promuovere la nostra storia e preservarne la memoria". "Sarà un grande appuntamento - sottolinea il direttore generale Stefano Melis - Sarà bello abbracciare i nostri tifosi ancora una volta, per ricevere da loro il sostegno fondamentale verso i primi impegni ufficiali. Si tratta di una nuova tappa di un viaggio, quello insieme ai Giganti e alla Fondazione Mont'e Prama, ormai giunto alla quarta stagione e che riserva costantemente sorprese belle e di valore". Ingresso libero fino a esaurimento posti.