Psg, Al Khelaifi: "Luis Enrique numero uno, la nostra scelta migliore"

Seconda finale Champions consecutiva per Luis Enrique e a Parigi sono tutti ai piedi del tecnico spagnolo. A cominciare da Nasser Al Khelaifi: il presidente del Psg, che si giocherà la coppa più ambita a Budapest il 30 maggio contro l'Arsenal, si è detto un uomo felice. Dopo anni di investimenti e delusioni europee, il suo PSG va a caccia di una nuova impresa, confermarsi dopo il primo trionfo lo scorso anno nella finale a senso unico con l'Inter, e gli elogi sono tutti, o quasi, per l'uomo che ha reso possibile tutto questo. Colui che "è stata la mia migliore decisione - dice il presidente qatariota del club parigino -. Luis Enrique è davvero la risorsa migliore, la mia migliore decisione. È un allenatore fantastico, il migliore al mondo, ma anche come persona è incredibile come gestisce le operazioni quotidiane, i giocatori, tutto, persino i media, cosa che in Francia non è sempre facile, ma lui è fantastico. Ha rivoluzionato il calcio, non solo al Paris Saint-Germain, ma in tutto il mondo del calcio. È un onore avere Luis Enrique nel nostro club, e tutti quelli che con lui stanno facendo la storia".