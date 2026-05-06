Psg, Marquinhos: "Vogliamo Champions e Ligue 1, Luis Enrique ha cambiato mentalità"

"Abbiamo affrontato una partita durissima, una delle più difficili della stagione, ma abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza come squadra". Così il capitano del Psg Marquinhos a Prime dopo l'1-1 nella semifinale di ritorno di Champions League a Monaco di Baviera che vale la conquista della finale. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità, perché ora l'obiettivo è vincere la Champions League e anche la Ligue 1 - ha proseguito - I tifosi sono sempre con noi, ovunque giochiamo. So bene quanti sacrifici fanno per seguirci, lontano dalle loro famiglie e dal loro quotidiano. Oggi sono tutti orgogliosi di questa squadra". E ancora: "Questa squadra ha cambiato mentalità, soprattutto grazie al lavoro di Luis Enrique. Sappiamo attaccare, ma oggi abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire e difendere insieme".