Psg, Marquinhos: "Vogliamo Champions e Ligue 1, Luis Enrique ha cambiato mentalità"

06 Mag 2026 - 23:38
© Getty Images

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"Abbiamo affrontato una partita durissima, una delle più difficili della stagione, ma abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza come squadra". Così il capitano del Psg Marquinhos a Prime dopo l'1-1 nella semifinale di ritorno di Champions League a Monaco di Baviera che vale la conquista della finale. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità, perché ora l'obiettivo è vincere la Champions League e anche la Ligue 1 - ha proseguito - I tifosi sono sempre con noi, ovunque giochiamo. So bene quanti sacrifici fanno per seguirci, lontano dalle loro famiglie e dal loro quotidiano. Oggi sono tutti orgogliosi di questa squadra". E ancora: "Questa squadra ha cambiato mentalità, soprattutto grazie al lavoro di Luis Enrique. Sappiamo attaccare, ma oggi abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire e difendere insieme".

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