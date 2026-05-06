Inter, Dumfries: "Sarà festa grande ma solo dopo la Coppa. Chivu mi ha aiutato tanto, gli dico grazie"

"La vera festa deve ancora arrivare, dobbiamo ancora giocare la finale di coppa. Sarà fantastico vedere l'autobus attraversare la città come due anni fa". C'è da celebrare il 21° scudetto con tutti i tifosi ma prima l'Inter ha un altro obiettivo da conquistare. Parola di Denzel Dumfries. Una stagione difficile quella dell'olandese, costretto a restare fuori a lungo per infortunio, ma il suo ritorno in campo è stato fondamentale per aiutare la squadra nello sprint finale per il titolo. "Non sento più alcun dolore, ho dovuto riabituarmi un po' al rientro perché per un periodo non avevo ritrovato il ritmo. Le cose vanno un po' diversamente in quei momenti, ma mi sento benissimo. A volte è stata dura. Fa parte del percorso, ma ce l'ho fatta e sono felice di essere tornato", ha detto a Ziggo Sport. Poi un elogio a Cristian Chivu: "Lo ringrazio. Ci ha dato nuova energia dopo un anno difficile per noi, senza trofei. Con il nuovo staff, è un ottimo risultato. Ho un buon rapporto con lui. Mi ha supportato molto durante il mio infortunio. Mi ha anche aiutato a recuperare velocemente".