Venezia: 100 milioni per la serie A e una nuova presidente

07 Mag 2026 - 10:16

Il Venezia fa sul serio. Il club lagunare, tornato in Serie A, ha annunciato di aver concluso un importante investimento di minoranza guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. L'investimento rientra in una raccolta fondi da 100 milioni di euro condotta dal Comitato operativo del Venezia nel corso del 2025-26, volta a rafforzare la stabilità finanziaria del club e a sostenere le sue ambizioni di competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Tim Leiweke è stato nominato co-presidente del Comitato operativo del Venezia insieme a Rob Hamwee. "Leiweke - si legge in una nota - è riconosciuto come una delle figure più influenti nel mondo dello sport a livello globale, avendo guidato diverse squadre alla conquista di numerosi titoli nella Major League Soccer (Mls), nella National Basketball Association (Nba) e nella National Hockey League (Nhl), oltre ad aver avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo". "Il Venezia è una squadra iconica, con una storia centenaria, basata nella città più bella del mondo, e ci impegneremo con determinazione per eccellere e rafforzare così la tradizione di questo Club iconico", ha dichiarato Leiweke -. Dopo aver avuto l'occasione di trasformare LA Galaxy e Toronto FC in squadre vincenti e costruito stadi di primo livello, siamo convinti di sapere cosa serva per creare una mentalità vincente e offrire ai tifosi esperienze memorabili. Il nostro obiettivo è portare questa competenza a Venezia per assicurare che i tifosi abbiano una casa di livello mondiale e che gli Arancioneroverdi diventino una presenza fissa in Serie A". Francesca Bodie è stata nominata presidente del Venezia. "È una dirigente specializzata in management sportivo - si legge nel comunicato - e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi. È stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo". Bodie sostituirà Duncan Niederauer, il quale manterrà comunque una quota minoritaria nel gruppo proprietario del Venezia.

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