Inter, Lautaro: "Voglio vincere lo scudetto da capitano, Lukaku non mi ha mai risposto"

La fascia da capitano l'ha già indossata con orgoglio la scorsa stagione ma ora è arrivata l'investitura ufficiale. Per Lautaro Martinez un motivo in più per portare in alto l'Inter. "Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo. Io e i miei compagni ce lo siamo detti, abbiamo lasciato l’Inter in alto, la gente si aspetta tanto da noi e noi da lì ripartiremo", ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sirene arabe non l'hanno incantato, l'Inter è la sua seconda casa: "Le proposte sono arrivate. Ma sono felice all’Inter e felice a Milano, non ho motivo per cambiare". Poi la delusione per il voltafaccia di Lukaku: "Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni".