Lautaro Martinez, maxi-offerta dall'Arabia: per l'Inter è incedibile

NUOVO CAPITANO

Il Toro non ha aperto alla proposta araba ma in ogni caso i nerazzurri considerano intoccabile il nuovo capitano

L'Arabia Saudita chiama Lautaro Martinez? Se l'attaccante argentino non apre alla proposta, una risposta c'è ed è quella dell'Inter: il neo-capitano nerazzurro è incedibile. Giovedì sera la clamorosa voce arrivata dall'Argentina, proposto un quadriennale da 60 milioni di euro all'anno al Toro da intermediari di una squadra araba che per ora resta nell'ombra, 240 milioni complessivi che non hanno ricevuto risposte da Lautaro Martinez mentre da Appiano Gentile, come raccontato da Marco Barzaghi, si è subito alzato il muro, a prescindere da un'eventuale offerta non ancora arrivata.

In un'estate così, con l'Arabia Saudita pronta a fare ponti d'oro a chiunque, è davvero difficile mettere un punto davanti a una trattativa, almeno fino alle 20 del primo settembre. Ma la volontà del club nerazzurro è chiara, e il discorso vale pure per Nicolò Barella protagonista di rumors dall'Inghilterra: non ci saranno altri scossoni in uscita, almeno per quanto riguarda i titolari. Un sospiro di sollievo per Simone Inzaghi che ha già visto partire Onana, Skriniar, Brozovic e Dzeko (oltre al caso Lukaku).

Dopo il restyling dei portieri, ancora tutto da completare, cedere il terzo attaccante su quattro, oltretutto il simbolo dei tifosi con la fascia di capitano appena ereditata, sarebbe disastroso a livello di progettualità tecnico-tattica: il no all'addio di Lautaro Martinez rientra in questo discorso. Ed è forse per questo che la Curva Nord nerazzurra ha voluto ufficializzare il nuovo coro dedicato al Toro, una sorta di messaggio indiretto per far capire che il capitano non si tocca.

© instagram

