Inter: Lautaro scalpita, tripletta alla Pro Sesto

Antonio Conte aspetta i bomber dal mercato. Intanto Lautaro Martinez scalpita e non vede l'ora di fare il suo debutto stagionale, L'attaccante argentino, che è rientrato in gruppo da qualche giorno dopo le vacanze post Copa America e ha saltato il match di ICC contro il Tottenham perché a corto di condizione, ha messo a segno una tripletta nell'amichevole vinta 5-1 dall'Inter contro la Pro Sesto.

A scendere in campo sono stati i giocatori che hanno collezionato meno minuti nella sfida di Londra contro gli Spurs, i non convocati e alcuni giocatori della Primavera. Vecino e Politano gli altri marcatori nerazzurri. Prossima uscita dei nerazzurri di Conte sabato sera a Valencia contro i padroni di casa per il Trofeo Naranja.