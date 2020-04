Inter: Lautaro Martinez-Lukaku coppia-gol anche dal balcone

Romelu Lukaku è rientrato dal Belgio in vista della possibile ripresa di allenamenti e campionato ed è già pronto a fare coppia con Lautaro Martinez. Se non in campo, dal... balcone! I due attaccanti dell'Inter sono infatti vicini di casa e il belga, come si vede in una storia Instagram, ha chiamato dal balcone il Toro che ha prontamente risposto. Coppia gol affiatata anche nelle rispettive case.