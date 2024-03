Inter, contro l'Atletico Madrid torna Lautaro per un epilogo diverso dal 2021

verso atletico-inter

L'ultimo riposo completo per Lautaro risaliva al dicembre 2021, prima della trasferta a Madrid (contro il Real) che era coincisa con una sconfitta

Archiviata un'altra grande giornata di campionato, con la vittoria a Bologna e il distacco sul secondo posto aumentato di un ulteriore punto, per l'Inter è tempo di rituffarsi in Champions League: mercoledì i nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta di Madrid contro l'Atletico, dove servirà difendere - ma non solo - l'importante 1-0 maturato a San Siro. Per farlo, Simone Inzaghi avrà un Lautaro Martinez tirato a lucido dopo i 90' in panchina al Dall'Ara e nuovamente la formazione titolare dopo che Acerbi, Calhanoglu e Thuram hanno definitivamente superato gli infortuni e ritrovato il ritmo partita.

Ma gli occhi saranno fatalmente puntati sul capitano interista, un po' per i 26 gol in 35 partite stagionali che confermano il suo status di giocatore top in Europa, un po' perché quando si parla di Atletico, viene sempre in mente la sliding door che - con lo zampino di Diego Milito - ha portato il Toro alla Pinetina invece che a Madrid.

Ma l'evento più unico che raro di una partita vista interamente dalla panchina, come successo a Bologna, riporta alla mente anche un'altra coincidenza, questa però da sfatare. Prima di sabato, l'ultima volta che Lautaro aveva riposato 90' per scelta tecnica era stato il 4 dicembre 2021 quando l'Inter aveva battuto 3-0 all'Olimpico la Roma di Mourinho con gol di Dzeko, Calhanoglu e Dumfries. Inzaghi lo aveva tenuto a riposo anche per la partita successiva che, guarda caso, sarebbe stata una trasferta di Champions a Madrid.

Tutta un'altra storia per l'Inter, visto che era l'ultima partita del girone (poi passato da seconda qualificata), ma il 7 dicembre 2021 era poi arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid di Ancelotti. Questa volta si giocherà al Civitas Metropolitano contro Simeone ma chissà che tra i motivi che Lautaro userà per caricarsi mercoledì non ci sia anche la voglia di cancellare questa particolare coincidenza.

