Champions, le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Arsenal

Dopo Psg-Bayern, è il momento dell'altra semifinale di Champions League, quella tra Atletico Madrid e Arsenal. Formazione tipo per Simeone: Alvarez-Griezmann davanti, Lookman a sinistra. Arteta con White e Madueke dal 1'. Ecco le formazioni ufficiali:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta