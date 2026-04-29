Cagliari, Pavoletti operato al ginocchio: stagione finita

Campionato finito per l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti: a seguito di visite specialistiche, oggi il giocatore livornese è stato sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. L'operazione di pulizia articolare, effettuata nella Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del club, Marco Scorcu, è riuscita perfettamente. Per Pavoletti, 37 anni, che a inizio stagione aveva annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima in campo, potrebbe trattarsi dunque anche di un addio al calcio giocato. Intanto per il Cagliari ripresa degli allenamenti in vista della partita di domenica con il Bologna. Lavoro personalizzato per Mazzitelli. A riposo Borrelli e Mendy, che hanno svolto accertamenti dopo essere usciti anzitempo in occasione della gara contro l'Atalanta. Nel caso di Borrelli gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra: dovrebbe stare fuori tre partite. Per Mendy, autore di una doppietta con l'Atalanta, solo un affaticamento alla coscia sinistra.