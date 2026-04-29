Coppa Italia Primavera: vince l'Atalanta, Juve beffata ai rigori

29 Apr 2026 - 19:14

L'Atalanta ha vinto la Coppa Italia Primavera al termine di una finale emozionante contro la Juventus all'Arena Civica di Milano. I nerazzurro orobici si impongono per 5-2 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Juventus in vantaggio al 28' con un gol del difensore Rizzo, il pareggio dell'Atalanta in pieno recupero al 94' con un colpo di testa di Isoa. Nella lotteria dei rigori diventa protagonista il portiere atalantino Anelli che para i primi due rigori della Juventus. Infallibili invece dal dischetto i nerazzurri, dello spagnolo Ruiz il rigore decisivo. Da segnalare la presenza in tribuna dell'allenatore della prima squadra della Juventus Luciano Spalletti insieme all'amministratore delegato Damien Comolli e a Giorgio Chiellini. Per l'Atalanta presente in tribuna il direttore generale Umberto Marino.

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