Inter, la difesa risponde dopo il blackout di Bergamo ma il ko di Bastoni complica i piani di Chivu
Per il centrale azzurro dovrebbe trattarsi soltanto di un "indolenzimento", in caso contrario Chivu si troverebbe con tre centrali e mezzo per un ciclo da 7 partite
Una vittoria con clean sheet per lasciarsi alle spalle le polemiche e guardare al futuro, in Champions come in campionato, con maggiore ottimismo. L'Inter contro lo Stoccarda era chiamata a una reazione dopo il rocambolesco 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta e i ragazzi di Chivu hanno risposto presenti. Contro i tedeschi è arrivato il terzo successo europeo di fila senza subire gol: tre punti fondamentali per continuare a credere alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Entrare in top8 è tutt'altro che scontato: nelle prossime tre con Liverpool, Borussia Dortmund e Slovan Bratislava serviranno almeno 7 punti. Impresa complessa ma non impossibile.
Sette come le partite che mancano all'Inter da qui a fine 2026. Un ciclo impegnativo che al suo interno vede la sfida decisiva per la League Phase di Champions a Dortmund, la sfida di Supercoppa con la Lazio e gli ottavi di finale di Coppa Italia con il Genoa. A intervallare gli impegni in coppa, quattro partite di Serie A: si inizia proprio con i rossoblù, poi Frosinone, Torino e Lecce. Un calendario, sulla carta, abbordabile per Chivu che spera però di non perdere altri giocatori lungo il percorso.
La sosta aveva aiutato a svuotare l'infermeria: Pavard, Jones, Stones e Lautaro hanno approfittato della pausa internazionale per tornare a disposizione. Nemmeno il tempo di godersi la rosa al completo o quasi (Bonny si è fermato prima di andare in nazionale e dovrebbe tornare verso fine mese) che le prime due partite del ciclo hanno portato in dote nuovi infortuni: Hakan Calhanoglu contro l'Atalanta ha rimediato un risentimento muscolare e difficilmente recupererà prima della Supercoppa a fine dicembre, contro lo Stoccarda invece è stato Alessandro Bastoni ad alzare bandiera bianca: il centrale azzurro, a sentire Chivu nel post partita, si sarebbe fermato in tempo tanto che si parlerebbe soltanto di un "indolenzimento". Diagnosi che comunque dovrà essere confermata dagli esami strumentali a cui si sottoporrà l'ex Atalanta.
Se dovesse trattarsi di qualcosa di più serio il tecnico romeno sarà costretto a spremere il resto del reparto: Stones dovrebbe essere recuperato ma con lui, visti i problemi fisici cronici degli ultimi anni, verrà utilizzata la massima cautela, Akanji è rientrato acciaccato dal ritiro della Svizzera e non è ancora al meglio. A disposizione rimarrebbero dunque "l'adattato" Carlos Augusto, Bisseck e Pavard: troppo poco per sette partite in meno di un mese.