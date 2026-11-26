Sette come le partite che mancano all'Inter da qui a fine 2026. Un ciclo impegnativo che al suo interno vede la sfida decisiva per la League Phase di Champions a Dortmund, la sfida di Supercoppa con la Lazio e gli ottavi di finale di Coppa Italia con il Genoa. A intervallare gli impegni in coppa, quattro partite di Serie A: si inizia proprio con i rossoblù, poi Frosinone, Torino e Lecce. Un calendario, sulla carta, abbordabile per Chivu che spera però di non perdere altri giocatori lungo il percorso.

La sosta aveva aiutato a svuotare l'infermeria: Pavard, Jones, Stones e Lautaro hanno approfittato della pausa internazionale per tornare a disposizione. Nemmeno il tempo di godersi la rosa al completo o quasi (Bonny si è fermato prima di andare in nazionale e dovrebbe tornare verso fine mese) che le prime due partite del ciclo hanno portato in dote nuovi infortuni: Hakan Calhanoglu contro l'Atalanta ha rimediato un risentimento muscolare e difficilmente recupererà prima della Supercoppa a fine dicembre, contro lo Stoccarda invece è stato Alessandro Bastoni ad alzare bandiera bianca: il centrale azzurro, a sentire Chivu nel post partita, si sarebbe fermato in tempo tanto che si parlerebbe soltanto di un "indolenzimento". Diagnosi che comunque dovrà essere confermata dagli esami strumentali a cui si sottoporrà l'ex Atalanta.