Inter-Stoccarda, le foto del match
© italyphotopress
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La difesa non ha preso gol e questa è una notizia positiva, così come il ritorno di alcuni infortunati, soprattutto Lautarodi Enzo Palladini
Basterebbe un messaggio whatsapp con il risultato per capire che è stata un'ottima serata per l'Inter. Il 2-0 allo Stoccarda porta tre punti fondamentali e una posizione di classifica finalmente vicina alle ambizioni della squadra nerazzurra. A quota 9, il gruppo delle prime otto non è poi così lontano. C'è stata sofferenza, ma a questo aspetto la tifoseria nerazzurra ha già fatto l'abitudine. La sconvolgente tripla rimonta subita a Bergamo contro l'Atalanta è ancora lì che aleggia nell'aria, così come l'umiliante sconfitta interna contro il Bruges in Champions League. Stavolta, la squadra di Chivu ha giocato con una maturità ritrovata, ha saputo aspettare il momento giusto per colpire, ha resistito a una prima mezz'ora disputata dai tedeschi in maniera estremamente aggressiva.
Lungo è l'elenco delle note positive che l'allenatore interista avrà annotato mentalmente insieme al suo staff durante i novanta minuti. Giusto iniziare dalla difesa, che ha finalmente dimostrato di poter trascorrere una serata dall'inizio alla fine senza distrazioni clamorose, senza amnesie evidenti. Senza prendere un gol. Carlos Augusto è stato un vero gigante, bravo all'inizio da esterno alto, straordinario dopo da centrale quando è dovuto arretrare per l'infortunio di Bastoni. Akanji ha disputato finalmente una partita al livello della passata stagione, valorizzata da due ottimi salvataggi nel secondo tempo. Bisseck dopo qualche incertezza iniziale si è ripreso bene. Josep Martinez ha mantenuto l'attenzione dall'inizio alla fine, solo con qualche piccola sbavatura in uscita. Tirando le somme, però, finire una partita senza prendere gol è un risultato da incorniciare.
Ottima notizia è anche il rientro di Lautaro Martinez. La sua assenza è stata pesante fino a questo momento, ma fin dai primi minuti contro lo Stoccarda ha dimostrato di essere tornato quel giocatore determinante che la tifoseria nerazzurra conosce da anni. Il gol del 2-0 è da campione vero. Così adesso Chivu ha una soluzione in più. Magari avrà la possibilità di far respirare un attimo Marcus Thuram, che in tutto questo periodo è stato il vero trascinatore della squadra. Pio Esposito contro lo Stoccarda ha dimostrato di saper giocare - all'occorrenza - anche a uno o due tocchi, per ovviare alla grande aggressività che i difensori avversari esercitano su di lui. Anche se per il momento manca Bonny, il reparto offensivo è a posto.
L'ultimo appunto positivo è l'ottimo stato di forma di Nicolò Barella, che contro lo Stoccarda ha giocato a tutto campo, ha ribaltato molte situazioni trasformandole da sfavorevoli e favorevoli. Ha fatto il capitano, come del resto aveva fatto anche a Bergamo nonostante il finale disastroso della squadra. Il reparto di centrocampo per il momento è quello che va un po' aggiustato, per l'assenza di Calhanoglu, per un po' di timidezza da parte di Sucic (svanita però al momento di trasformare il calcio di rigore), per l'avvicinarsi dei limiti di età di Mkhitaryan, per il ritardo nell'inserimento di Jones e Stankovic. Però tutti questi nomi rappresentano altrettante risorse, prima o poi risaliranno anche loro.
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