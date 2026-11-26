Lungo è l'elenco delle note positive che l'allenatore interista avrà annotato mentalmente insieme al suo staff durante i novanta minuti. Giusto iniziare dalla difesa, che ha finalmente dimostrato di poter trascorrere una serata dall'inizio alla fine senza distrazioni clamorose, senza amnesie evidenti. Senza prendere un gol. Carlos Augusto è stato un vero gigante, bravo all'inizio da esterno alto, straordinario dopo da centrale quando è dovuto arretrare per l'infortunio di Bastoni. Akanji ha disputato finalmente una partita al livello della passata stagione, valorizzata da due ottimi salvataggi nel secondo tempo. Bisseck dopo qualche incertezza iniziale si è ripreso bene. Josep Martinez ha mantenuto l'attenzione dall'inizio alla fine, solo con qualche piccola sbavatura in uscita. Tirando le somme, però, finire una partita senza prendere gol è un risultato da incorniciare.