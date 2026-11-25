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Il tecnico rumeno: "Abbiamo accettato di difendere più bassi, dopo Bergamo sono intervenuto ma lo faccio anche quando vinco"
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C'era bisogno di una partita di qualità e personalità e l'abbiamo fatta per larghi tratti senza subire gol". Dopo le polemiche post Atalanta-Inter, Cristian Chivu respira e vede lontana di una sola lunghezza la Top-8 di Champions League. "Abbiamo accettato di difendere più bassi, con energia e pressioni e lo abbiamo fatto bene. Potevamo andare in vantaggio già nel primo tempo, alla fine siamo stati premiati" ha aggiunto il tecnico dell'Inter a Sky Sport.
Chivu poi prosegue l'analisi: "Dobbiamo portare in campo sempre atteggiamento e mentalità e oggi abbiamo portato tutto. A Bergamo abbiamo fatto una buona gara per 75 minuti, gli ultimi 10 minuti non devono far buttare via tutto quello che di buono che era stato fatto prima. Il nostro obbligo è solo uno, ossia offrire la versione migliore di noi stessi. Ci siamo mossi con intensità, determinazione e compattezza. Siamo contenti della prestazione, forse non la migliore di sempre ma a volte bisogna vivere e capire i momenti. Bastoni? Non credo ci sia lesione. Farà gli esami ma sembra solo un indurimento muscolare, un problema che si portava da qualche giorno".