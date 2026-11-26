Dopo tante voci anche l'Inter è uscita allo scoperto: Gustavo Varela è un obiettivo reale per i nerazzurri. Lo ha detto a chiare lettere Beppe Marotta: "L'attaccante del Monza piace a tante squadre non solo all'Inter". La battaglia è serrata e le prime manovre sono già partite. Ma partiamo dalla base restando nei confini italiani. I Campioni d'Italia possono entrare in corsa in maniera concreta solamente a giugno e facendo spazio nel reparto avanzato. Necessario quindi un addio, e il pensiero va subito a Bonny considerando Lautaro, Thuram ed Esposito come incedibili.
Per Juventus e Napoli invece, le principali concorrenti in Serie A, la situazione è diversa. Entrambe infatti, possono provarci già a gennaio. Il tempismo sarà determinante, soprattutto perché la prossima estate l'inserimento dei club di Premier potrebbe fare il gioco del Monza e buttare fuori dalla lotta le italiane. Ecco perché giocare d'anticipo è fondamentale. Lo sa anche l'Inter che non si vuole appunto illudere. Il ds Baccin, che spesso è a vedere il Monza al Brianteo, proverà a strappare il sì di Varela per giugno. Missione complicata ma non impossibile. I principali ostacoli sono la valutazione dei biancorossi (non meno di 35 milioni di euro) e la volontà del portoghese che in nerazzurro partirebbe da riserva senza avere il posto assicurato.
A proposito di chi il posto se l'è guadagnato partendo dietro nelle gerarchie. Parliamo di Carlos Augusto, il cui rinnovo con l'Inter è ormai agli sgoccioli. L'intesa definitiva per il prolungamento fino al 2031 è ormai a un passo: il difensore arriverà a guadagnare 4 milioni di euro a stagione.