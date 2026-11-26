Per Juventus e Napoli invece, le principali concorrenti in Serie A, la situazione è diversa. Entrambe infatti, possono provarci già a gennaio. Il tempismo sarà determinante, soprattutto perché la prossima estate l'inserimento dei club di Premier potrebbe fare il gioco del Monza e buttare fuori dalla lotta le italiane. Ecco perché giocare d'anticipo è fondamentale. Lo sa anche l'Inter che non si vuole appunto illudere. Il ds Baccin, che spesso è a vedere il Monza al Brianteo, proverà a strappare il sì di Varela per giugno. Missione complicata ma non impossibile. I principali ostacoli sono la valutazione dei biancorossi (non meno di 35 milioni di euro) e la volontà del portoghese che in nerazzurro partirebbe da riserva senza avere il posto assicurato.